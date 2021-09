Romain Grosjean, "rookie" de l'année en IndyCar?

En réponse à

Grosjean avait un talent fou et rarement égalé, en revanche son mental fut rarement à la hauteur.

De ce fait, quand tout allait bien il était intouchable (le pauvre Raikkonen n'a plus vu le jour en 2eme partie de saison 2013), en revanche, dès que ça ne se passait plus comme prévu, il ne cessait de se plaindre (cf. Les problèmes de frein chez Haas) au lieu de se taire et tafer en silence.

Il a manqué une première fois le coche en sous estimant la F1 à son retour en 2012, puis en commençant à se plaindre en 2017-18 alors que sa voiture, même imparfaite, lui permettait d'être régulièrement dans le top8...