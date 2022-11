Rouler en VE : pour effectuer 100 km, ça coûte de 2,65 € à... 20 € !

Pour un véhicule thermique (VT), il est assez simple de savoir combien ça va nous coûter de parcourir 100 km. On prend sa consommation moyenne en litres aux 100, on multiplie par le prix du litre à notre pompe habituelle, et on sait. Et si bien sûr le prix du litre peut varier au gré des stations, et des événements (la situation récente le prouve), impossible d'obtenir des résultats qui changent ne serait-ce que du simple au double pour un même véhicule.

Mais pour un véhicule électrique (VE), pointe du doigt Qovoltis, cette PME tricolore spécialisée dans la fourniture de bornes de recharges intelligentes, les choses sont très différentes. D'après leurs calculs, le prix peut varier de 2,65 € à presque 20 € pour parcourir 100 km.

Des écarts que chacun d'entre nous, et les utilisateurs de VE plus encore, a en tête. Car ce n'est pas nouveau. Mais de le voir écrit, ça fait un choc. D'autant qu'on ne parle pas d'un tarif qui passe du simple au double, mais qui fait presque x8 !

En effet, le coût pour parcourir 100 km dépend de beaucoup plus de facteurs que simplement la consommation et le tarif du "carburant". Et ça peut donc grimper très haut, alors que justement, l'un des arguments de vente principal d'un VE, ce sont les coûts à l'usage réduits, et spécialement le prix du plein, censé "compenser" le prix d'achat bien supérieur à son équivalent thermique.

Qovoltis retient de son côté 6 facteurs qui rentrent en compte pour calculer la somme nécessaire à parcourir ces fameux 100 km : la consommation du véhicule, le prix du kilowattheure, le moment pendant lequel on recharge (heures pleines/heures creuses), le type de borne (lente ou rapide), l'opérateur de la borne et le temps passé branché à la borne (car certains opérateurs facturent cher le temps resté branché à la borne alors que la batterie est pleine).

Un prix qui peut être multiplié par 8 dans le pire des cas

Pour calculer, la PME s'est basée, pour plus de facilité, sur des moyennes. En l'occurrence, une consommation moyenne mixte de 18 kWh pour de l'urbain et extra urbain, et une consommation moyenne autoroutière de 25 kWh. Ce sont des chiffres objectivement assez élevés selon nous, mais mettons...

Ils tiennent compte d'un prix du kWh en charge rapide de 0,79 € (c'est le prix sur bornes haute puissance Ionity hors abonnement). Pour les recharges sur bornes publiques, ou lentes, et pour la recharge à la maison, ils tiennent compte d'un prix du kWh de 0,1841 € en heures pleines et 0,147 € en heures creuses. Ce sont les tarifs réglementés d'EDF, ni plus ni moins.

Ainsi, voici leurs calculs

Prix pour parcourir 100 km en cycle mixte (soit 18 kWh) Sur borne rapide 250 kW 14,22 € (0,79 € le kWh) À la maison (heures pleines) 3,31 € (0,1841 € le kWh) À la maison (heures creuses) 2,65 € (0,147 € le kWh) Prix pour parcourir 100 km sur autoroutes (soit 25 kWh) Sur borne rapide 250 kW 19,75 € (0,79 € le kWh) À la maison (heures pleines) 4,60 € (0,1841 € le kWh) À la maison (heures creuses) 3,67 € (0,147 € le kWh)

Par comparaison, le coût moyen pour un diesel consommant 6 litres aux 100 km sur autoroute, et 5 litres/100 km en mixte serait aujourd'hui de 11,22 € sur autoroute et 9,35 € en mixte.

Pour un véhicule essence consommant 7 litres sur autoroute et 6 litres en mixte, on serait à 11,55 € sur autoroute pour 100 km, et 9,90 € pour 100 km en mixte.

On le voit, et c'est enfoncer une porte ouverte, ce sont les longs trajets autoroutiers, qui imposent des recharges rapides, qui sont coûteux pour les VE. Mais comme plus de 80 % des recharges se font à domicile, à un coût cette fois-ci maîtrisé, l'utilisation reste au global très intéressante.