Rouler surchargé, attention aux risques

Valises, jeux pour les enfants, tente, table et chaises si vous partez en camping, la période des vacances est généralement synonyme de voiture bien chargée. Mais cela peut aussi être le cas lors des travaux, avec le coffre rempli de sac de ciment par exemple.

Pourtant, augmenter de façon importante le poids de son auto n’est pas sans risque. Les distances de freinage s’en trouvent allongées, avec une possible surchauffe des freins lorsque l’on insiste de trop. La tenue de route est également altérée avec des réactions nettement moins vives et déroutantes, qui peuvent être accentuées par une charge mal équilibrée. Même en roulant prudemment, une perte de la maîtrise du véhicule peut survenir plus facilement. En somme, le risque d’accident est plus élevé. Hormis enlever de la charge, vous ne pouvez intervenir que sur les pneumatiques, en augmentant légèrement la pression par rapport aux recommandations du constructeur.

Moins grave, il faut aussi prendre en compte que l’auto souffre, avec une usure accélérée de certains composants comme l’embrayage, les pneus, les freins…

Ce que dit la loi

Pour chaque véhicule, une limite de charge existe. Elle est mentionnée sur le certificat d’immatriculation, il s’agit du PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) ou masse en charge maximale du véhicule en service (F.2). Par exemple, un modèle peut peser 1 375 kg à vide (G.1) et grimper à 1 875 kg en charge maximale. Il est donc possible d’y placer jusqu’à 500 kg. Si vous avez un doute lors du chargement de votre auto, le passage dans un centre de contrôle technique vous permettra de connaître le poids total au kilo près.

Dépasser ce chiffre comprend bien sûr des risques, mais expose également à une contravention. Une contravention de quatrième classe est prévue, soit de 135 € (pouvant aller au maximum à 450 €) pour un dépassement de 500 kg maximum par rapport au poids autorisé. Au-delà de ce poids, la même amende sera prononcée autant de fois qu’il y aura de tranches de dépassement de 0,5 tonne. En cas de dépassement du poids autorisé excédent 5 %, une immobilisation peut être prescrite.

La charge seule n’est pas soumise à la loi. L’article R312-19 du Code de la route indique également que « toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être cause de dommage ou de danger ». Il précise également que « tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. » De plus, « les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner au sol ».

Il est donc conseillé d’être vigilant sur la façon de charger sa galerie de toit ou sa remorque, sous peine de risquer une contravention de troisième classe, soit 68 €.