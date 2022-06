Route de nuit - Au Mans Classic, Artcurial toujours à plein régime

Le marché de la voiture de collection continue de bien se porter, ainsi qu’en témoigne la valeur quasi-délirante récemment atteinte par une Mercedes 300 SLR Uhlenhaut adjugée pour 135 millions d'euros.

Le précédent record appartenait à une Ferrari 250 GTO vendue 48,4 millions de dollars en 2018, valeur que l’on considérait à l’époque comme un sommet ultime. On connaît la suite…

Certes, aucune des voitures réunies par la maison Artcurial pour la vente organisée le 2 juillet dans le cadre du Mans Classic n’atteindra de telles sommes.

Il n’empêche que Matthieu Lamoure et Pierre Novikoff, accompagnés de l’incontournable Maître Hervé Poulain (qui vaut à lui seul le déplacement), vont nous proposer quelques modèles intéressants, à l’image de cette…Renault Laguna de première génération, estimée entre 40 et 80 000 €. Oh, certes, il n’est pas question d’une version 2.2 diesel mais bel et bien d’une version ayant couru dans le championnat de supertourisme britannique BTCC en 1999. Jolie, n'est-il pas?

Issue des collections Renault, celle-ci côtoiera notamment une Formule 1, la RE40 pilotée par Alain Prost durant la saison 1983. A son volant, le futur quadruple champion du monde s’imposera à Spa et finira 3ème à Monaco. Estimation de la bête : 800 000 à 1,2 million d’euros.

Renault proposera en tout 7 voitures (dont une Clio 16S Groupe A ayant appartenu à Carlos Tavares) et un moteur de F1 lors de cette vente, pour une estimation totale cumulée comprise entre 1,4 et 2,1 millions d’euros.

On trouvera aussi quelques « classiques » à des prix moins inabordables, à l’image de cette Peugeot 205 GTI Griffe 1991 estimée entre 25 et 45 000 €. Une voiture qui ne perdra pas de valeur, tout comme la 205 Rallye 1988 également proposée (entre 15 et 25 000 € tout de même).

A signaler aussi, cette splendide Mercedes 300 SL roadster 1958 rénovée de fond en comble jusqu’au vilebrequin, pièce facturée 17 000 € chez Mercedes, ou cette Porsche 3.2 G50 de 1989 totalisant moins de 24 000 km et estimée entre 90 et 130 000 €.

Autre Porsche, mais de compétition celle-ci, une splendide 935 « Baby L1 » de 1981 susceptible de partir entre 1,3 et 1,6 million sous le marteau.

Mais que serait une vente aux enchères sans ses « belles endormies », des voitures de rêve n’ayant pas roulé depuis des années. Cette année, ce rôle sera notamment tenu par une Ferrari Testarossa 1989 dont le compteur n’affiche que 22 000 km, mais qui vient de passer 20 ans sous une bâche dans un parking.

Et Artcurial de préciser que cette voiture, qui devrait partir pour un prix compris entre 70 et 100 000 €, n’a pas roulé depuis un aller/ retour à Saint-Tropez en 2003.

Moyennant quelques frais (euphémisme) de remise en état, pourquoi ne pas vous offrir le même périple à son volant à l’été 2023 ?