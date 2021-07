Route de nuit - Automania au MoMA

Depuis le 4 juillet dernier et jusqu’au 10 octobre 2021, plusieurs voitures sont exposées au Musée d’Art moderne de New York, le célèbre MoMA. Quelques pièces sont exposées dans le jardin des sculptures au rez-de-chaussée jusqu’au 10 octobre 2021 tandis que l’installation du troisième étage dans les galeries Philip Johnson durera jusqu’au 2 janvier 2022.

On peut y admirer quelques unes des automobiles que le musée new yorkais a accumulé depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment une Volkswagen 1200, une Porsche 911 ou une DS 21. La dernière acquisition avait été une Fiat 500 F de 1972 qui rejoignit il y a quatre ans la collection réunissant quelques modèles remarquables en termes de design ou d’impact social (Jeep, Smart, Jaguar E-Type, etc).

Le MoMA n’en est pas à son coup d’essai. La première exposition consacrée à l’automobile dans une institution culturelle se déroula du 29 août au 11 novembre 1951. Baptisée Eight Automobiles, elle présentait une étrange sélection comprenant une Jeep, une Bentley, une Talbot carrossée par Figoni, une Cord 812 une Lincoln Continental, une MG Midget et une Mercedes-Benz SS et surtout la fameuse Cisitalia 202 créée par Pininfarina qui allait entrer un peu plus tard dans l’exposition permanente.

Une deuxième manifestation - Ten automobiles - fit organisée au MoMA en 1953 et à plusieurs reprises le musée monta des expositions temporaires comme le concours « Taxi Project », en 1976, où cinq équipes de designers étaient invitées à réfléchir sur un véhicule urbain. La solution d’Ital Design offrait un rapport exceptionnel entre l’habitabilité et l’encombrement. En novembre 1993, Design for Speed réunissait trois Ferrari historiques.