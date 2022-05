Route de nuit - Caisses à savon: Toulouse en folie le 22 septembre

Arrêtez tout ! Le plus grand événement automobile de l’année en France ne sont ni les 24 Heures du Mans, ni le Grand Prix de F1, ni le Mondial de l’auto : c’est la course Red Bull Caisses à savons qui aura lieu le 18 septembre à Toulouse, plus précisément sur la colline de Pech David.

Le principe est simple : parcourir au plus vite une distance de 500 mètres environ aux commandes d’un véhicule aussi improbable que possible, avec pour seule contrainte que celui-ci dispose d’une direction et de freins opérationnels (et pas de moteur évidemment).

Pour le reste les concurrents ont le champ libre, sachant que la créativité du bolide participe du classement final, que détermine un jury composé d’athlètes et de célébrités. Un conseil toutefois : prévoyez des éléments de suspension costauds de manière à affronter sereinement les sauts et autres obstacles agrémentant le parcours, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Intéressé(e) ? Faites vite, car vous avez jusqu’à dimanche pour soumettre la candidature de votre équipe (pilote, co-pilote, et une paire de pousseurs) et présenter votre projet de véhicule, lequel doit faire autant que possible appel à des matériaux recyclés ou usagés.

C’est le 20 juin que le jury annoncera la liste des concurrents retenus pour la compétition, après quoi il restera trois mois pour parfaire la mise au point de votre bolide.

Et la Fédération française des caisses à savons, organisme très sérieux, de rappeler que si la première course de caisses à savons a été organisée en 1904 en Allemagne, c’est aux Etats-Unis dans les années 30 que la discipline a commencé à véritablement se développer, avant d’arriver en Europe après la guerre. Le premier championnat de France a eu lieu en 1984, et l’édition 2022 se tiendra à Lézigneux (42), le 2 juillet prochain.