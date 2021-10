Route de nuit - David Hockney: En marge de la couleur

Si vous passez par Paris avant le 14 février 2022, vous pouvez envisager une promenade féérique à travers la Normandie. Le Musée d’Orsay expose en effet la fresque « A year in Normandy » de David Hockney, le célèbre peintre britannique né en 1937 et formé au Royal College of Art.

Installé dans le Pays d’Auge depuis 2019, David Hockney ouvre avec ce travail inspiré par les tapisseries de Bayeux un nouveau chapitre de sa création artistique. Sa maison, son jardin, la campagne, la nature deviennent ses motifs de réflexion, simples et évidents, captés au fil des saisons. Ces scènes bucoliques ont été peintes sur iPad, selon une technique que Hockney expérimente depuis plus de dix ans.

Avec cette œuvre aux accents naïfs, nous sommes très loin de la seule incursion de David Hockney dans le monde de l’automobile, une action qui remonte à 1995. Cette année-là, BMW lui a confié une 850 CSi afin de la transfigurer en Art Car.

« J’ai longtemps regardé la voiture et finalement j’ai pensé qu’il serait pertinent d’imaginer comment on pourrait voir l’intérieur depuis l’extérieur », résume le peintre pour expliquer la composition qu’il a plaquée sur la carrosserie. Il en résulte une vision en transparence de l’habitacle et de la mécanique dans un jeu de couleurs inattendues chez Hockney avec un noir et blanc qui s’allie avec quelques taches jaunes ou bordeaux.