Route de nuit - Habillez-vous en Ferrari !

Ferrari cherche maintenant à élargir son univers au-delà des seules voitures de sport qui font sa renommée. C’est ainsi que la marque au cheval cabré a tout récemment présenté sa première collection de mode, conçue sous la houlette de Rocco Lannone, directeur de création du groupe, et ancien designer de Giorgio Armani et Dolce & Gabbana.

L’événement a été organisé à Maranello, sur les chaînes de production de la marque, et a mis en valeur une collection où « matière, couleur, design et fonction se confondent, enveloppant le corps, augmentant ses fonctions, remodelant, protégeant, magnifiant ses formes », pour reprendre les termes employés par la maison italienne.

Et celle-ci de souligner l’usage des « tissus multifonctionnels et durables, des couleurs primaires, des formes conçues de manière inventive qui définissent une esthétique audacieuse, intrépide et affirmée. Ferrari choisit un langage adapté aux nouvelles générations. » Dans cet esprit, 80% des pièces de la collection sont unisexes et disponibles du XXXS au XXXL.

« Les voitures ainsi que la mode incarnent la vitesse. Loin d'être téméraire ou insensée, la vitesse est une quête d'excellence, une volonté de s'améliorer et d'évoluer, résolument tournée vers l'avenir », explique Ferrari dans un communiqué.

Nous vous laissons juges du résultat, tout en nous interrogeant sur ce que pourrait bien penser de tout cela le Commendatore Enzo Ferrari s’il était encore de ce monde... Il apprécierait probablement le fait que les imprimés graphiques employés s’inspirent de l’imagerie associée à la marque, mais aussi le bon emploi des couleurs de la maison, au premier rangs desquelles le jaune et le rouge, mais on l’imagine assez difficilement porter un seul des vêtements portant son nom.