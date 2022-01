Route de nuit - Jean-Jacques Beineix: filmer avec style

Jean-Jacques Beineix est mort le 14 janvier dernier à l’âge de soixante-quinze ans. Absent du monde du cinéma depuis une vingtaine d’années, le cinéaste avait laissé le souvenir d’un réalisateur sulfureux et singulier, auteur de quelques plans sublimes. D’ailleurs ses détracteurs lui reprochaient sa tendance à une esthétisation excessive.

Dans le choix des automobiles, il avait aussi un penchant avoué pour la sophistication et il l’a montré en choisissant une Ferrari 250 GT Spyder California pour La Lune dans le Caniveau, film sorti en 1983 avec Gérard Depardieu, Nastassja Kinski et Victoria Abril.

Esthétique, elle l’était on ne peut plus cette scène dans laquelle on voit Nastassja Kinski, dans une robe écarlate, au volant de la bella machina elle aussi rosso corsa.

Cette Ferrari porteuse du numéro de châssis 2175/GT n’était pas une inconnue. Elle avait été livrée neuve à Roger Vadim en janvier 1961, l’acteur l’avait gardée cinq ans avant de la mettre en dépôt chez Franco-Britannic où Paul Bouvot est venu la racheter en 1967.

Paul Bouvot dirigeait le centre style de Peugeot à La garenne-Colombes et il nourrissait une véritable passion pour Ferrari, passion qu’il avait renforcée en côtoyant Sergio Pininfarina dans le cadre du partenariat avec Peugeot.

Cette 250 GT fait partie de la deuxième série de 56 exemplaires les plus désirables, ceux reposant sur le châssis court réduit de 2,60 m à 2,40 m. La California s’épanouit vraiment sous cette forme car la réduction de vingt centimètres muscle la silhouette.

Beineix, Bouvot et Vadim ne sont plus de ce monde, mais la Ferrari vit toujours quelque part en Amérique.

Pour ce qui nous concerne, on ne reprochera jamais aux designers de trop soigner le style de leurs créations.