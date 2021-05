Route de nuit - Pourquoi Bob Marley aimait les BMW

A l’occasion des quarante de la disparition de Bob Marley, les éditions Gründ ont l’excellente idée de publier un livre consacré à la star du reggae. Un ouvrage passionnant et richement documenté, rédigé sous la plume alerte et avertie d'Alain Gardinier, auteur et journaliste spécialiste de la chose musicale (et grand amateur de Microcars, de la Vespa 400 aux Messerschmitt KR en passant par les BMW Isetta).

En parcourant ce livre, on (re-)découvre notamment que le Jamaïcain appréciait tout particulièrement les BMW, ceci pour la simple et bonne raison que l’acronyme de la Bayerische Motoren Werke correspondait aussi à celui de Bob Marley and the Wailers (son groupe).

La première sur laquelle il portera son dévolu sera une rutilante 1602 de 1974 qu’il fera importer d’Angleterre, laquelle sera suivie d’une grande berline E3 2500 « Bavaria » (modèle qui a précédé la gamme Série 5), qu’il avait rachetée à un autre chanteur de reggae. Et Gardinier de préciser que cette voiture confortable et luxueuse (elle était dotée de l’air conditionné, équipement rare à l’époque) deviendra la favorite du musicien.

Autre jalon important dans le parcours automobile de Bob Marley, un Land Rover Série III pick-up 1976 qui connaîtra lui aussi les joies d’une remise à neuf en 2015, année qui aurait été celle du 70ème anniversaire du chanteur. L’engin avait été laissé à l’abandon dans l’arrière-cour de sa maison de Kingston, avant de faire l’objet d’une remarquable…« rastaration ».