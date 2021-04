Route de nuit - Peugeot entre les lignes

On n'arrête plus Peugeot. Non contente d'écouler par pelletées à travers l'Europe ses 3008, 208 et autres 2008, la marque est aussi la préférée des Français, tous secteurs d'activité confondus. Un véritable plébiscite dont le succès repose sur une gamme composée de modèles au style racé et à l'agrément de conduite supérieur à la moyenne.

Après avoir vécu une véritable descente aux enfers au début des années 2010, la maison revient de très, très loin. Mais c’est aussi à travers les difficultés qu’elle traverse qu’une entreprise automobile puise sa force.

Et pour avoir une idée de la riche histoire de cette marque populaire entre toutes, saluons ici la sortie d’un très intéressant ouvrage signé de notre confrère Patrice Vergès. Le propos est ici de retracer la saga Peugeot à travers l’histoire détaillée de treize modèles mythiques de la marque apparus entre l’après-guerre et 2010, de l’élégante 203 à la bouillonnante RCZ, en passant par les 504, 205 et autres coupé 406 (la « Ferrari française », du moins pour le style).

Au fil des pages, les yeux pourront notamment s’attarder sur le superbe design du compteur de la 403, le gaufrage des sièges en skai de la 204 cabriolet, le trou prévu pour la manivelle dans le pare-choc de la 404 (elle sera l’une des dernières auto à en disposer), la cassure de la malle de la 504, le profil parfaitement anti-aérodynamique de la 604, le double bossage du toit du RCZ, ou bien encore les monogrammes Turbo de la 505, si représentatifs des années 80.

Bref, une vraie bouffée d’auto-nostalgie que nourrit une prose riche et très bien informée, puisque l’auteur « sévit » dans la presse automobile depuis 1971. C’est intéressant, jamais ennuyeux et agréable à lire.

On se régale notamment dans chaque chapitre de la partie « souvenirs », qui permet à l’auteur de nous faire revivre des anecdotes personnelles liées à chacun des modèles, comme cette présentation à la presse de la 205 GTI, qui consistait à relier Sochaux à la Suède en février 1985 pour assister au triomphe d’Ari Vatanen au rallye de Suède, ou bien encore de cette controverse sur le caractère douteux des excellentes performances de la 505 Turbo mise à la disposition des journalistes. Bref, un livre savoureux à se faire offrir rapidement.

Peugeot les plus emblématiques 1950-2010 de Patrice Vergès & Nicolas Delpierre, éd. E.T.A.I., 160 p., 300 photos, 39 €