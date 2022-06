Si le rock’n’roll devait être associé à une marque d’automobile, ce serait assurément Lamborghini, qui assure la parfaite synthèse entre la rigueur, les hautes performances et les sensations fortes, le tout servi par une musicalité hors-normes.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si nombre de stars ont succombé aux charmes de la marque italienne, de Johnny Hallyday et sa Miura à Jay Kay (Jamiroquai) qui mettait en scène une incroyable Diablo SE30 mauve dans le fameux clip de la chanson Cosmic girl.

Plus récemment, ce sont Matt Bellamy et Dom Howard, respectivement chanteur/guitariste et batteur du groupe anglais Muse (8 albums produits depuis 2014, et plus de 30 millions d’exemplaires vendus), qui se sont offert quelques vertiges au volant d’une Huracán STO sur le circuit de Modène, précédée d’une visite au siège de la marque à Sant’Agata Bolognese.

dailymotion Route de nuit - Quand Muse fait Mumuse chez Lamborghini

C’est d’ailleurs la deuxième fois que les musiciens se rendaient sur place, après une première visite en 2019, et il faut rappeler qu’une Countach, monstre sacré de l’automobile, apparaissait aussi dans le clip de la chanson « Something human » en 2018.

Ce modèle est d’ailleurs celui qui recueille toutes leurs faveurs. A la question de savoir quelle voiture est leur préférée, la réponse est claire : « la Countach d’origine mais, si nous devions choisir un modèle actuel, ce serait l’Aventador ».

Bref, de véritables mordus : «Nous avons ressenti le même frisson, la même poussée d’adrénaline que lorsque nous nous produisons sur scène », ont ainsi déclaré les Britanniques à l’issue de leurs tours de manège.

Leur nouvel album, intitulé Will of the people, sortira le 26 août et s’accompagne d’une tournée qui passe notamment par la France. Est aussi annoncé un concert à vocation intimiste devant 2 000 spectateurs à la salle Pleyel le 25 octobre, dont la billetterie ouvrira ce vendredi 24 juin à 10h.