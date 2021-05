Route de nuit - Une certaine vision du style

Quelle ville au monde symbolise mieux l’aventure de l’automobile que Detroit dans le Michigan ? Outre ses usines et autres lieux mythiques attachés aux Big Three - GM, Ford et Chrysler - la ville possède un musée qui mérite le voyage. Jusqu’au 9 janvier 2022, le Detroit Institute of Art (DIA) présente l’exposition « Detroit Style : Car Design in the Motor City ». On peut y retrouver plusieurs pièces historiques et une foule documents illustrant le design américain de 1950 à nos jours.

Bill Mitchell, alors patron du design à la GM, avait demandé à ses stylistes d’imaginer un prototype pour la compétition. Cette Stingray débuta en avril 1959 dans le Maryland et courut sous cette forme, peinte en rouge, pendant deux saisons. Puis elle fut reconvertie en concept car, repeinte en gris argent et commença une vie de salon à Chicago en février 1961.

À côté de cette pièce maîtresse, on peut admirer au DIA des croquis qui racontent l’âge d’or de l’industrie américaine. Notamment une magnifique mise en scène de Syd Mead, mythique illustrateur de science-fiction.

Outre cette exposition temporaire, le musée présente une œuvre majeure de Diego Rivera, une fresque murale qui fige un instant de la vie industrielle de Detroit à l’aube des années 1930. L’artiste mexicain a peint des visages d’ouvriers éteints par l’abnégation, des regards de contremaîtres enfermés dans leur logique et, dans un coin du tableau, le portrait d’un industriel mutant partageant les traits de Thomas Edison et de Henry Ford.

Pour se remettre dans l’ambiance, il faut relire le portrait que Jean-Marie Gustave Le Clézio a consacré à Diego Rivera et Frida Kahlo ou encore le Voyage au bout de la nuit où Louis-Ferdinand Céline décrit les sombres et sonores rouages de la machine de production américaine.

Le musée est ouvert du mercredi au dimanche et se visite obligatoirement avec une réservation préalable.