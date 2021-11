Route de nuit - Vitesse, une expo à visiter sans tarder

Du 10 décembre 2021 au 23 mars 2022, le château de Compiègne accueillera une exposition consacrée à la vitesse, produite par la Réunion des Musées Nationaux.

La notion de vitesse accompagne la révolution de la locomotion terrestre qui se développe au cours du XIXème siècle. L’introduction du chemin de fer et l’apparition des premières automobiles modifie la perception du temps et des distances, mais elle induit aussi de nouvelles peurs.

Le bruit et la fureur exaltent la frayeur illustrée par la posture crispée de l’automobiliste croqué par Toulouse-Lautrec ou par les scènes de terreur qui font la une des journaux populaires.

La vitesse exprime le progrès, la modernité, le futur. À peine a-t-elle pris forme que l’automobile génère des compétitions sportives.

L’évènement de Compiègne porte un regard nostalgique sur ce phénomène. Elle a été imaginée par Rodolphe Rapetti, conservateur général du patrimoine et directeur des musées et du domaine nationaux des châteaux de Compiègne et Blérancourt. Le château de Compiègne sert d’écrin à la présentation d’une multitude de documents provenant du fonds du musée de la voiture et de collections privées.

Une sélection d’automobiles emblématiques - notamment des monoplaces de grand prix - racontent la conquête de la vitesse à travers la compétition, depuis la Renault Type C qui remporta sa catégorie dans la course Paris - Toulouse - Paris en 1900, jusqu’à la Venturi VBB-3 électrique qui établit un record de vitesse en 2010 sur le lac salé de Bonneville.

Une rétrospective qui interroge sur un thème qui a longtemps alimenté les rêves et les fantasmes et qui au fil du temps est devenu éminemment polémique.