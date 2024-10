Sa Ferrari F430 part en fumée

Les pompiers de l'État du Tennessee ont fait face à un incendie très particulier le vendredi 11 octobre 2024 peu avant 18 heures. Une voiture de prestige bien connue des amateurs de belles autos à moteur atmosphérique a pris feu dans une station essence.

Le véhicule en question n'est autre qu'une Ferrari F430 visible dans les flammes grâce aux images publiées par les secours lors de l'intervention. Les pompiers sont arrivés rapidement mais de lourds dégâts étaient déjà visibles.

Une enquête en cours

Les clichés montrent que l'Italienne est détruite du tablier du tableau de bord jusqu'au pare-chocs arrière. Il ne reste plus rien de l'habitacle tandis que la baie moteur n'est plus qu'un tas de plastique fondu et de métal brûlé. La cause de l'incendie n'est toujours pas connue.

Une Ferrari iconique à la sonorité dantesque

Pour rappel, la Ferrari F430 embarque sous sa lunette arrière un moteur V8 atmosphérique 4,3l de 490 chevaux pour 465 Nm de couple. Une artillerie qui combinée à sa boîte F1 six rapports lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 313 km/h. Les premiers prix en occasion gravitent à proximité des 90 000 euros.