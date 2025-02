Sa Lamborghini Urus brûle après avoir percuté une Fiat

Une Lamborghini vient de rejoindre la casse. Les mauvaises langues diront que ce n'est pas une grosse perte puisqu'il est question d'un véhicule surélevé Urus. Mais cela n'empêche pas le bilan de se montrer particulièrement lourd financièrement pour son propriétaire. La victime collatérale est aussi italienne. Le SUV survitaminé a tapé un petit monospace Fiat Idea.

En feu sur le toit

Le clip réalisé en Sicile puis diffusé sur la toile ne montre pas l'accident entre les deux voitures. On découvre simplement la Fiat Idea bleu marine sur le bord de la route à proximité d'une station essence Agip et au loin la Lamborghini Urus les roues en l'air avec des flammes et un épais nuage de fumée. D'après le rapport des forces de l'ordre, les témoins du crash ont réussi à éteindre l'incendie avant l'arrivée des pompiers.

La Fiat Idea, un modèle compact et pratique

Les crashs de Lamborghini Urus se succèdent. Alors concentrons-nous cette fois sur l'histoire de la Fiat Idea. Il s'agit pour rappel d'un monospace compact dévoilé en 2003 lors du salon de Genève. L'idée : concurrencer dès 2014 dans ce segment l'Opel Meriva et plus tard la Renault Modus. Avec sa longueur de 3,93 mètres, elle combine beaucoup d'espace à bord sans se montrer difficile à stationner. La Fiat Idea prend sa retraite en 2012 en Europe pour céder sa place à la Fiat 500L.