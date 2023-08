Sa Tesla Model X détruite réapparaît en Ukraine, et quelqu'un l'utilise

Démonter une voiture accidentée pour revendre les pièces n'a rien de très nouveau dans le milieu du recyclage automobile. Mais parfois, la suite prend une autre tournure. La preuve avec ce récit insolite d'une Tesla Model X détruite retrouvée en Ukraine avec quelqu'un à son bord.

Tout commence fin 2022 lorsque l'éditeur exécutif de la chaîne américaine CNBC Jay Yarow doit se séparer de sa Tesla Model X déclarée épave. Comme beaucoup d'autres avec ce statut administratif, son électrique apparaît ensuite sur le site d'annonces et d'enchères Copart, une société pour les professionnels spécialistes des autos trop amochées pour reprendre la route. Quelques mois plus tard, coup de théâtre, la Model X se connecte à son compte Tesla, et cerise sur le gâteau, son emplacement indique l'Ukraine.

Compte tenu de l'état de l'auto au moment de sa cession à la casse, difficile pour lui à ce moment-là d'imaginer que la voiture prend encore la route. L'ordinateur de bord a-t-il simplement été initialisé dans un garage de pièces détachées Tesla en Ukraine ? Est-ce un bug de l'application ? Il n'a pas fallu attendre longtemps pour découvrir que la Model X circulait encore. L'historique Spotify du compte de Jay Yarow montre même que son nouveau propriétaire aime particulièrement le rappeur Drake lors de ses trajets.