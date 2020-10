Salon Caradisiac 2020 - Journal de la rédaction n° 4 : focus sur le "Made in France"

En réponse à

"Mais au final, ce sont les clients, vous automobilistes, qui détenez les clefs du "Made in France". Autrement dit, préférez-vous acheter français ou non ? "

Là-dessus je suis 100% d'accord .Et en effet, l'acheteur français doit prendre conscience qu'il y a un surcoût mais qu'il n'est rien face à la mise en dépendance d'une partie de la population active en France on parle de 10% à la fin de 2020, ce qui n'est pas rien.

Ceci dit, pour que l'acheteur soit convaincu d'acheter un modèle fabriqué en France et vendu un peu plus cher, il faudrait que le modèle présenté soit de qualité et qu'il soit garanti au moins 3 ans voire davantage, et que le SAV soit "responsable et à la hauteur". Sur ce point, les constructeurs français ont une "image " à se faire ou "à se refaire".

Par ailleurs,si malgré une certaine perte de confiance établie envers ces constructeurs , il y a encore des acheteurs c'est surtout grâce aux remises, aides gouvernementales à la reprise, promotions sur les véhicules en stock....

Quant aux actionnaires, on a l'impression qu'ils restent frileux sur les investissements dès qu'il s'agit de notre territoire encourageant de ce fait les délocalisations et la prise de dividende

Comme on peut le voir, si la bonne volonté de l'acheteur est nécessaire il faut aussi bien d'autres choses...