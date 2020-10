Focus sur le "made in France" (vidéo) - Salon de l'auto Caradisiac

Les voitures françaises sont-elles réellement françaises ? Si la cause est entendue d’un point de vue capitalistique, les choses sont bien plus complexes sous l’angle géographique. En effet, les Renault Clio et Peugeot 208, les deux voitures les plus vendues en France, sont produites à l’étranger (Turquie et Slovénie pour la première, Slovaquie et Maroc pour la seconde) alors que la Toyota Yaris, leur concurrente directe, est assemblée dans l’Hexagone, dans l’usine d’Onnaing (Nord). Mieux : Toyota est si satisfait du rendement de l’établissement qu’il l’a aussi chargé de la fabrication du petit SUV Yaris Cross, concurrent des Citroën C3 Aircross, Peugeot 2008 et autres Renault Captur qui tous sont fabriqués à l’étranger ! Voilà qui fait un peu désordre pour nos constructeurs nationaux.

dailymotion

L’INSEE rappelle ainsi dans une note que si la France était encore le deuxième pays européen producteur automobile jusqu’en 2011, elle n’est plus que le cinquième aujourd’hui : « la balance commerciale française est déficitaire en produits automobiles du fait des importations des constructeurs étrangers, majoritairement allemands. Si les groupes multinationaux français contribuent toujours positivement au solde commercial, ils ont localisé une partie majoritaire de leur production à l’étranger pour servir les marchés locaux, mais aussi pour être réexportée vers la France. »

De son côté, le Comité des constructeurs français d’automobiles justifie les choses ainsi : « les difficultés de compétitivité et la crise ont modifié la production en France, qui s’oriente vers des voitures à plus forte valeur ajoutée, au détriment de celles de gamme inférieure ». Selon les derniers chiffres communiqués par l’organisme, les groupes français n’auront produit en 2018 que 1,44 million de voitures en France sur un total de 6,91 millions, soit un ratio inférieur à 21%...

Un constat difficile à admettre pour les pouvoirs publics. Dans le cadre du plan de relance de la filière automobile (8 milliards d’aide publique, dont 5 à Renault), ceux-ci ont exigé des constructeurs qu’ils privilégient le « made in France » pour leurs productions futures, notamment en matière de véhicules électriques. Et déjà les groupes ont pris des engagements en ce sens. Ainsi, Peugeot continuera de fabriquer à Sochaux la prochaine génération de son 3008, tandis que Renault quadruplera sa production de véhicules électriques en France d'ici 2022. Il développera aussi le nouveau moteur électrique de l'Alliance à Cléon (Haute-Normandie), et non plus en Asie.

En attendant de découvrir les effets tangibles de cette redistribution des cartes, voici donc les modèles « bien d'chez nous » exposés dans la cadre du salon Caradisiac:

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !