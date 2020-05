Plan de soutien à l'automobile: retrouvez les annonces en direct

C’est donc depuis l’usine Valeo d’Etaples (Pas-de-Calais), qu’Emmanuel Macron dévoilera cet après-midi les détails du plan de soutien à une filière automobile fortement fragilisée par des ventes en baisse de 48% en France depuis le début de l’année (à quoi s’ajoute une dégringolade de 76% en Europe au mois d’avril).

Ce secteur, qui représente 400 000 emplois directs en France et 900 000 en comptant les services qui y sont associés, focalise toutes l’attention de l’exécutif qui veut protéger un symbole fort de la souveraineté industrielle du pays, dont la compétitivité est aujourd’hui fortement mise à mal.

Si l’on ne connaît pas encore les détails des mesures à venir, on sait que l’accent sera particulièrement mis sur les technologies vertes (motorisations électriques et hybrides rechargeables), ceci dans le but de favoriser la transition énergétique.

Il est aussi question d’augmenter la prime à la conversion afin d’aider les ménages aux revenus modestes à changer de véhicule, et de développer les réseaux de bornes de recharge indispensables au développement des flottes de véhicules « propres ».

Dans la matinée, Emmanuel Macron recevra le PDG de Renault Jean-Dominique Sénard, à l’agenda particulièrement chargé. Le groupe est aujourd’hui très affaibli, au point que l’Etat va devoir lui accorder une aide de 5 milliards, et on attend mercredi l’annonce de la nouvelle trajectoire commune de l’Alliance Renault-Nissan, que suivront vendredi les détails d’un grand plan d’économies de 2 milliards d’euros.

Après ce rendez-vous, le chef de l’Etat recevra d’autres acteurs du secteur tels que PSA, Toyota (qui possède une usine en France), équipementiers et partenaires sociaux.

Nous vous donnons donc rendez-vous ici tout au long de la journée pour retrouver les détails de mesures qui devraient avoir une portée exceptionnelle.