Le marché automobile européen s’effondre en avril : -76,3%

Même quand ils sont attendus, certains chiffres font frémir : le marché européen a plongé de 76,3% au mois d’avril, chiffre absolument historique. Concrètement, cela signifie que seules 270 682 voitures ont été vendues le mois dernier, contre 1 143 046 en avril 2019.

La France est par ailleurs l’un des pays les plus sévèrement touchés, avec une baisse de 88,8%. Seules l’Italie, l’Espagne et la Belgique font pire, avec des chutes respectives de 97,6 et 96,5 et 90,1%.

Sur les quatre premiers mois de l’année, la baisse moyenne en Europe s’établit à 38,5%, et à 48% dans l’Hexagone, qui fait à peine moins mal que l’Italie avec ses 50,7% de contraction. A l’inverse, l’Allemagne paraît presque sauver les meubles en ne reculant « que » de 31%.

Si l’on s’intéresse aux constructeurs, les groupes Renault et PSA font partie de ceux qui ont le plus souffert depuis le début de l’année : -47% pour le premier de janvier à avril, et -44,4% pour le second. A titre de comparaison, le groupe VW perd 32,9%, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) 48%, Ford 47,4% et Toyota 24,4%.

Par marque, enfin, Dacia (-52,7%) souffre davantage que Renault (-43,7%). Chez PSA, Opel (-51,4%) perd plus de terrain que Citroën (-43,2%) et Peugeot (-41,6%).

Mais la surprise vient de DS : le constructeur premium tricolore est le seul en Europe à avoir vu sa part de marché progresser depuis le début de l’année, en l’occurrence de 3,2%. Une performance d’autant plus méritoire qu’elle est obtenue après une dégringolade de 74,4% en avril.

Certes, les volumes restent assez faibles dans l’absolu avec 12 525 voitures vendues de janvier à avril. Mais l’arrivée du DS3 Crossback a manifestement fait du bien à la marque, qui continue de progresser après un exercice 2019 encourageant (+17,4%).