Salon de Bruxelles 2020 - Retrouvez-nous en live le jeudi 9 janvier

Le Salon de Bruxelles donne le coup d'envoi de la nouvelle année automobile, d'autant qu'il n'y a plus en janvier le show de Detroit (qui se tiendra désormais en juin). Le rendez-vous belge en profite assurément, faisant cette année le plein de premières mondiales.

Plusieurs modèles prennent ainsi leur premier bain de boule non loin de l'Atomium. Parmi elles, la seconde génération du Mercedes GLA, la Jaguar F-Type restylée, l'Opel Insignia restylée, la nouvelle Skoda Octavia, la Volkswagen Golf 8… On découvre en première européenne l'Aston Martin DBX, l'Audi e-tron Sportback, la BMW Série 2 Gran Coupé, la Mazda MX-30… Bruxelles est aussi l'occasion de voir le nouveau Land Rover Defender, la Porsche Taycan, la Volkswagen ID.3…

Du côté des constructeurs français, l'événement est chez Renault avec la présentation officielle des Clio hybride et Captur hybride rechargeable, en plus de l'Espace restylé. Chez Citroën, la vedette est aussi électrifiée, avec la déclinaison plug-in du Citroën C5 Aircross. Peugeot met en avant le 2008, en pleine phase de lancement.

Le programme est donc copieux. De quoi attirer notre attention ! Caradisiac est donc à Bruxelles le jeudi 9 janvier pour vous faire découvrir ce salon et ces nouveautés. Retrouvez notre live ici et sur notre page Facebook en milieu de matinée.

Et vous, pourquoi ne pas y aller ? Si vous habitez non loin de la frontière, le déplacement vaut le coup, d'autant que toutes les grandes marques sont présentes, ce qui n'a pas été le cas des derniers grands salons européens. De quoi voir, en plus des nouveautés, l'ensemble du marché automobile réuni en un seul endroit. Il y a aussi un bâtiment dédié à la moto et un consacré aux voitures de prestige.