Salon de Bruxelles 2023 - Audi Q8 e-tron : il en a sous le plancher

L’Audi e-tron, premier modèle électrique grand public moderne de la marque aux anneaux, n’a été lancé qu’en 2019. Mais en seulement quelques années, la technologie a beaucoup progressé chez les voitures électriques et comme le Mercedes EQC, il s’est vite retrouvé dépassé en autonomie et en performances. Voilà pourquoi le constructeur allemand dévoile déjà la version restylée de son SUV électrique familial, désormais nommé Q8 e-tron.

Toujours disponible avec la carrosserie normale et en version Sportback, ce Q8 e-tron affiche une face avant redessinée qui comporte désormais un bandeau lumineux dans la calandre. L’intérieur n’est que très légèrement modifié et les nouveautés les plus notables concernent surtout la partie mécanique.

Des batteries gigantesques

La version de base 50 de l’Audi Q8 e-tron embarque désormais des batteries d’une capacité de 95 kWh (89 kWh net), là où l’ancien e-tron premier prix se contentait d’accumulateurs de 64 kWh. La puissance du groupe motopropulseur associé à cette version reste à 340 chevaux, mais l’autonomie progresse beaucoup : alors qu’elle se limitait à peine à 300 kilomètres précédemment, elle dépasse désormais les 450 km d’après la norme WLTP. Une donnée davantage compatible avec la vocation d’un gros SUV familial de luxe. Quant à la version 55, elle reçoit désormais des batteries d’une capacité de 114 kWh (104 kWh net), un chiffre énorme qui lui permet de revendiquer 600 kilomètres d’autonomie. Sa masse grimpe aussi à 2 585 kilos, alors que la puissance reste à 408 chevaux. La version SQ8, elle aussi dotée des grosses batteries, développe toujours 500 chevaux.

Des prix premium

Une hausse des prix accompagne inévitablement cette hausse de la capacité des batteries et de l’autonomie. Le Q8 e-tron 50 démarre désormais à 86 700€ en finition S-Line et 95 200€ en finition Avus. La version 55 débute à 96 200€ ou 104 700€ en finition Avus. Quant au Q8 e-tron Sportback, il commence à 89 300€ en version 50 S-Line et peut aller jusqu’à 107 300€ en version 55 Avus.