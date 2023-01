Salon de Bruxelles 2023 - Peugeot 408: la berline-SUV

Dévoilée au mois de juin 2022, la 408 constitue une proposition totalement inédite dans la gamme Peugeot. Elle combine à la fois les influences de la berline, du SUV avec une garde au sol légèrement réhaussée, mais aussi du coupé avec son hayon très incliné.

Elle a surtout l’avantage d’être dotée d’un hayon qui en bonifie les aspects pratique et ouvre sur un coffre au volume généreux, en l’occurrence 536 litres sur la version essence PureTech (et 471 litres sur les hybrides, du fait de l’implantation des batteries, valeur qui reste très honorable sachant qu’une 508 berline affiche 487 litres). De fait, elle risque bien de faire de l’ombre à sa grande sœur à la définition plus classique.

Sous le capot, la 408 se passe de diesel. L’entrée de gamme est assurée par un bloc PureTech 130, que complètent deux motorisations hybrides rechargeables développant respectivement 180 et 225 ch et assurant, selon votre style de conduite et la température extérieure, jusqu'à 60 km d’autonomie en mode « zéro émission ». L’offre se complètera d’une version 100% électrique dans le courant de l’année prochaine.

En matière de tarifs, la 408 thermique s’offre à partir de 37350 €, tandis que la gamme hybride démarre à 45 450 €.