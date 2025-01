Salon de Bruxelles 2025 - Première visite en direct

Tous les regards du monde automobile convergent vers le salon de Bruxelles, qui se tiendra du 10 au 19 janvier. 63 constructeurs y sont présents, soit 15 de plus qu'à Paris, et il est plus rapide de citer les absents que sont Land Rover, Jaguar, Volvo ou Ferrari...

L’une des particularités de Bruxelles est que l’ambiance évoque plus celle d’une grande exposition de concessionnaires, avec une mise en scène plutôt simple et aérée qui assure au visiteur une circulation fluide d’une voiture à l’autre. Précisons que la surface du salon s’établit à 56 000 m2, contre 70 000 m2 au Mondial de l’auto parisien.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Au programme, 5 premières mondiales, 14 premières européennes et 7 concept-cars parmi lesquels la Twingo électrique dont on découvre enfin l’habitacle. Font aussi le déplacement les DS N°8, Mercedes CLA (encore camouflée), Cupra Terramar, Fiat Grande Panda, Abarth 600e, Lancia Ypsilon Alfa Romeo Junior, Renault 4 et autres Citroën C3 Aircross.

Toutes ces voitures feront l’objet de reportages vidéos assurés par les journalistes de Caradisiac qui font le déplacement dans la capitale belge, le tout à quelques pas du spectaculaire Atomium.