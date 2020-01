Salon de Genève 2020 : la Volkswagen Golf 8 GTI confirmée

Le salon de Genève sera l'occasion de découvrir la nouvelle Golf GTI. Volkswagen, qui pourrait bien ne pas participer au prochain salon de Paris, a décidé de choisir l'évènement suisse pour sa première vraie Golf 8 sportive, en attendant la Golf GTD et la Golf R. La GTI est évidemment la plus attendue, mais la marque allemande aurait choisi une voie différente de celle des Skoda Octavia RS et Cupra Leon, qui passeront par l'hybridation.

La nouvelle Golf GTI ne sera finalement qu'une grosse évolution de l'actuelle, avec le même moteur EA888 2.0 turbo, et la plateforme MQB Evo. Le petit changement sera l'adoption d'une microhybrdiation en 48V, mais c'est à peu près tout pour l'électrification de cette auto. La rumeur parle également de la possibilité de deux niveaux de puissance pour cette nouvelle Golf GTI.

La prochaine Golf R, elle, devrait franchir assez nettement les 300 ch pour se démarquer de la variante GTI. La puissance devrait être entre 330 et 350 ch, toujours en quatre roues motrices.