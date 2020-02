Salon de Genève 2020 - Un concept-car attendu chez DS

DS sera le seul à représenter PSA au Salon de Genève. Et s'il fait le déplacement en Suisse, c'est forcément parce qu'il a de l'inédit à nous montrer. La marque premium du groupe français devrait enfin dévoiler le troisième modèle de sa nouvelle gamme, la DS9.

Attendue en 2019, la grande berline a pris du retard suite aux difficultés de la firme en Chine, marché prioritaire du modèle. PSA est en train de revoir sa stratégie pour DS dans l'Empire du Milieu, cherchant à vendre sa moitié de la coentreprise avec Changan. Un accord devrait être trouvé pour que Changan assure quand même la production de la DS9.

Au Salon de Genève, DS pourrait faire coup double. En plus de la DS9, la marque pourrait exposer un concept-car. La rumeur enfle depuis quelques jours. Elle est notamment portée par les images énigmatiques postées par Thierry Metroz, directeur du design DS, sur son compte Instagram. Plusieurs images renvoient à un concept-car.

Parmi les tags utilisés par Thierry Metroz, il y a le #ASL. Cela fait référence à Aero Sport Lounge, une nouvelle silhouette de SUV sur laquelle DS planche. Il s'agit d'un baroudeur abaissé, afin de rester à la mode des SUV, tout en faisant baisser les émissions de CO2.

On pourrait donc découvrir un prototype de SUV à Genève. Et si on tente une autre hypothèse, celui-ci pourrait donner un avant-goût de la prochaine DS4 Crossback, qui doit être lancée d'ici début 2021.