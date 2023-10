Salon de Genève au Qatar 2023 : Lamborghini Revuelto, premier jet

Au Qatar, les véhicules puissament dotés sont assez répandus. La Lamborghini Aventador fait figure de véritable institution avec ses multiples versions et son bloc atmopshérique à la sonorité dantesque. La firme italienne doit donc pour ses clients préserver l'âme de cette dernière tout en s'alignant sur les nouvelles tendances électrifié du moment. Sa proposition : la Lamborghini Revuelto.

Le constructeur latin expose au salon de Genève du Qatar un exemplaire orange spectaculaire avec ses portes en élytre et sa ligne de toit extrêmement basse. Conformément aux modèles historiques de la marque, Lamborghini offre à sa sportive une cathédrale en guise de moteur et un dessin à couper le souffle. La Revuelto adopte ainsi un V12 hybride de 1015 chevaux (825 chevaux et 725 Nm de couple pour le thermique, le reste pour l'électrique). Trois moteurs composent la partie survoltée avec deux moteurs dans les roues avant et un sur la boîte de vitesses. Une artillerie qui lui permet d'abattre l'exercie du 0 à 100 km/h en 2,5 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de plus de 350 km/h.

Pour satisfaire les amateurs de conduite 100% électrique ou se soumettre à certaines zones urbaines, la Lamborghini Revuelto peut circuler jusqu'à 10 kilomètres -en traction- sans consommer le moindre litre d'essence. Une prouesse possible grâce à sa batterie de 3.8 kWh logée dans sa coque en carbone et ses trois mode Recharge, Performance et Hybride. Les tarifs de la Lamborghini Revuelto ne sont pas encore publics. Les bruits de couloirs indiquent une grille des tarifs qui débute à environ 500 000 euros. Pour découvrir l'Italienne en vidéo, rendez-vous sur le lien de notre reportage complet.