Salon de l'auto Caradisiac 2020 - Le stand Jeep : encore plus branché

Jeep est devenu l'élément fort de Fiat-Chrysler. C'est la marque qui a le meilleur potentiel, grâce à une bonne implantation internationale et grâce évidemment à la mode des SUV ! Preuve que Jeep est choyé : il a la primeur de l'hybride rechargeable au sein du groupe italo-américain. Une décision qui suit aussi une logique économique : il faut baisser en urgence la moyenne CO2 de Jeep pour diminuer les futures amendes liées à la réglementation européenne CAFE. L'hybride arrive ainsi sous le capot de deux modèles : les Renegade et Compass. Le petit, meilleure vente de Jeep en France, s'expose au Salon de l'auto de Caradisiac.

Renegade : taillé pour nous

En bref Commercialisé fin 2014 SUV urbain De 120 à 240 ch À partir de 23 370 €

L'Europe aime les véhicules compacts. Alors quand Jeep est descendu en gamme, son petit Renegade est rapidement devenu son best-seller sur le Vieux Continent. Apparu en 2014, le Renegade continue de séduire avec son look typiquement Jeep, qui fait des clins d'œil au Wrangler : optiques rondes, grande calandre à sept fentes, passages de roue anguleux, pare-brise relevé… Le restylage a permis de moderniser le look avec de nouvelles signatures lumineuses à LED.

La planche de bord trahit davantage l'âge du modèle. Les versions hautes ont tout de même un écran tactile 8,4 pouces et un écran 7 pouces prend place au cœur de l'instrumentation. On aime surtout les détails de style sympathiques qui sont cachés un peu partout, comme la zone rouge du compte-tours façon tache de boue. La poignée de maintien face au passager apporte la touche aventurière… même si ce Renegade va surtout servir à monter des trottoirs.

Cousin technique du Fiat 500X, le Renegade mesure 4,24 mètres de longueur. Il est proposé avec une large gamme de motorisations, ayant récemment changé ses essences avec un trois cylindres turbo 120 ch et un quatre cylindres 1.3 turbo de 150 et 180 ch. En diesel, le 1.6 de 120 ch est accompagné des 2.0 de 140 et 170 ch. Il y a bien sûr des transmissions intégrales.

Mais la grande nouveauté de 2020, visible au Salon de l'auto Caradisiac, c'est l'arrivée de la déclinaison hybride rechargeable 4xe. Il y a un 1.3 essence à l'avant, en 130 ou 180 ch, et un bloc électrique de 60 ch à l'arrière, ce qui donne des puissances cumulées de 190 et 240 ch. La batterie est la même (11,4 kWh), donnant une autonomie électrique d'environ 40 km. Ce Renegade 4xe évite donc le malus et profite même d'un bonus de 2000 €.

