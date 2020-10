Salon de l'auto Caradisiac - Journal de la rédaction n°6 : l'automobile et les nouvelles mobilités

Que vous habitiez à Paris, à Marseille, à Lyon ou à Toulouse, vous avez forcément été témoin d'altercations entre cyclistes et automobilistes, tant la cohabitation entre tous les usagers de la route est délicate depuis l'arrivée des nouvelles mobilités.

dailymotion

Faut-il plus de réglementations, inciter les uns et les autres à plus de tolérance ? Les maires des grandes villes doivent-ils modérer leur rejet de l'auto quand toutefois telle est leur stratégie? Quoi qu'il en soit, pour l'heure, le débat, très politisé, oppose des points de vue radicaux. Il est temps pour tous les acteurs de se mettre autour d'une table et de proposer des mesures apaisantes. C'est ce que nos journalistes ont précisément essayé de faire dans le cadre de ce dernier débat.