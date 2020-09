Salon de l'auto Caradisiac - Le stand BMW : l'électrique attendra

Pour pouvoir enfin acheter une voiture électrique compacte chez BMW, il faudra attendre. Et probablement très longtemps, puisque la priorité a été donnée aux iX3, i4 et iNext. Uniquement des modèles haut de gamme réservés à un public restreint, bien loin de la cible d'une Tesla Model 3, alors que le constructeur américain se pose la question du lancement d'un véhicule encore plus accessible. En attendant de découvrir les nouvelles électriques munichoises, il faut se rabattre sur les stars actuelles.

BMW Série 1 : monospacisée

En bref Première commercialisation 2019 De 116 à 306 ch A partir de 27 300 €

Le moteur longitudinal et la transmission arrière permettait à la Série 1 d'avoir des proportions inédites sur son segment : capot long et bien horizontal, poste de conduite plutôt reculé. Mais habitabilité très moyenne et volume de coffre tout juste correct face à la concurrence. Du coup, la marque a revu sa copie avec une Série 1 passant sur une plateforme de traction. Résultat : un capot plus court et plongeant, façon monospace. Le design sera probablement plus long à appréhender qu'auparavant, et encore plus difficile à digérer que la rupture "Chris Bangle" au début des années 2000. Mais heureusement, les finitions sport là pour rendre l'ensemble plus dynamique.

BMW Série 5 restylée : branchez la

En bref Restylage 2020 De 150 à 530 ch A partir de 46 600 €

Le restylage de la Série 5 au printemps a été l'occasion pour BMW d'introduire une nouvelle motorisation hybride rechargeable avec la 540e xDrive de 394 ch. L'autre hybride rechargeable 530e est proposée dans une version améliorée de 292 ch. On n'oublie évidemment pas les variantes thermiques avec notamment la M550i et la très véloce M5.

Côté design, peu d'évolutions si ce n'est un léger travail sur les feux. BMW reste ici sur un segment conservateur qui n'aime pas les changements brusques. Il est bon de noter une nouveauté technologique qui se répand chez BMW et qui débarque sur la Série 5 : la marche arrière automatique qui permet de se sortir d'une zone délicate, avec des caméras qui enregistrent plusieurs dizaines de secondes d'environnement pour retrouver le chemin.

BMW X1 PHEV : polyvalente

En bref Commercialisation 2020 220 ch A partir de 46 650 €

L'hybridation rechargeable n'est pas une nouveauté chez les compactes BMW, mais elle débarque enfin sur le X1, l'une des meilleures ventes de la marque en France. Le trois cylindres essence de 125 ch est associé à un moteur électrique pour une puissance combinée de 220 ch et une autonomie électrique annoncée à 57 km grâce aux petits 10 kWh de batterie au lithium. Une valeur légèrement optimiste, comme nous l'avions vu dans notre essai. Il n'empêche que l'hybridation rechargeable permet de gagner un bonus non négligeable sur ce X1, mais avec des tarifs nettement plus salés que ceux d'un modèle thermique équivalent, pas sûr que l'équation soit si avantageuse que cela. A voir, donc, selon vos usages et vos parcours quotidiens.

BMW X3 PHEV : la voiture "TVS"

En bref Commercialisation 2020 292 ch A partir de 59 600 €

Le X3 est loin d'être la meilleure vente de BMW en France, mais il n'empêche que le SUV moyen séduit les entreprises. Et il devrait encore plus leur plaire avec l'arrivée de cette motorisation hybride rechargeable proposant un avantage majeur avec l'absence de TVS (taxe sur les véhicules de société). C'est bien ce que l'on appelle chez nous la "voiture fiscale" !

Le quatre cylindres 2.0 turbo de 184 ch est associé à un bloc électrique. Ce X3 30e développe ainsi 292 ch et gagne une batterie de 11,1 kWh qui lui permet d'effectuer entre 42 et 51 km en électrique selon les versions. Le reste du temps, le petit quatre cylindres devra déplacer plus de deux tonnes, avec une consommation en conséquence...

