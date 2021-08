Salon de Munich 2021 - Mercedes dévoile la Classe C All Terrain

La gamme de Mercedes est l'une des plus vastes du monde automobile. Et, bien que la firme envisage de faire le ménage pour améliorer sa rentabilité, cette gamme continue de s'agrandir ! La famille Classe C accueille en effet un membre inédit, l'All Terrain.

Il s'agit d'un break revu à la sauce SUV. Il est vrai que la mise au point de cette silhouette ne demande pas un investissement fou. Mais on peut s'étonner de voir ce modèle arriver alors que les chiffres de ventes de la Classe E All Terrain ne semblent pas affoler les compteurs.

La recette est la même que pour la grande sœur : on prend le break Classe C et on l'affuble des éléments de style d'un baroudeur. Il y a ainsi de nombreuses protections en plastique d'aspect brut, pour les passages de roues, les bas de caisse et les boucliers. À l'arrière, ce plastique remonte jusqu'au seuil du coffre, ce qui apporte une protection pratique. La grille de calandre est inédite, avec une barre centrale percée, en clin d'œil à ce qu'on trouve sur les SUV de la marque. Le look est complété par des jantes spécifiques.

Pour le reste, on retrouve les caractéristiques du break Classe C. Le volume de coffre est de 490 litres. Il peut atteindre 1 510 litres en rabattant la banquette, qui profite d'une modularité 40/20/40. Le hayon électrique avec ouverture sans les mains est livré en série. Côté poste de conduite, pas de changement majeur par rapport au modèle conventionnel, si ce n'est une instrumentation numérique qui gagne un affichage off-road.

Cette Classe C n'est pas qu'un plumage. Le ramage est au niveau puisque la transmission intégrale est livrée en série sur l'All Terrain. Jusqu'à 45 % du couple peut être envoyé à l'avant, 55 % à l'arrière. Par rapport au break classique, la garde au sol est relevée de 4 cm, ce qui facilitera le hors piste. Mercedes annonce pour le lancement deux moteurs, un essence et un diesel, des quatre cylindres dotés d'une hybridation légère. Mais on ne connaît pas les puissances retenues.

La Classe C All Terrain fera ses débuts à la rentrée au Salon de Munich. Elle arrivera dans les concessions avant la fin 2021.