Salon de Munich 2021 - Mercedes EQE : la Classe E électrique

Dès 2022, Mercedes proposera un modèle électrique sur tous les segments qu'il occupe déjà avec le thermique, de la compacte au grand SUV donc. Pour tenir cette promesse, alors qu'elle n'avait qu'un modèle électrique dans sa gamme il y a encore un an, la firme enchaîne les nouveautés. Depuis le début de l'année, elle a présenté les EQA, EQB et EQS. Et voici aujourd'hui, à l'occasion du Salon de Munich, l'EQE.

Il y a une logique de nomenclature : l'EQE est l'équivalent 100 % électrique de la Classe E. Mais elle n'est pas dérivée de la célèbre routière, puisqu'elle repose sur une plate-forme dédiée à l'électrique, comme l'EQS. En fait, l'EQE est une EQS en réduction. Elle mesure 4,95 mètres de longueur, soit 26 centimètres de moins. La silhouette est très proche, avec ce surprenant profil en arc de cercle, qui favorise l'aérodynamisme. La carrosserie est d'ailleurs débarrassée d'appendices qui gênent le flux d'air. Les poignées sont rétractables et les antennes sont cachées sous le toit.

Belle habitabilité, petit coffre

La base pensée pour l'électrique permet de revoir les proportions, avec un design "orienté vers la cabine" selon les mots de Mercedes. L'empattement est étiré, les porte-à-faux sont donc très courts. La partie avant est compacte. Elle reçoit la calandre Black Panel, qui fait corps avec les optiques. Le large capot vient se poser sur les roues. On trouve à l'arrière un bandeau de feux, autre élément typique des EQ. Comme toutes les Mercedes, l'EQE est disponible avec un pack esthétique AMG Line.

À l’intérieur, l'EQE reprend l'impressionnante planche de bord "Hyperscreen" de sa grande sœur EQS. Mais c'est une option ! L'Hyperscreen, c'est trois écrans qui ne semblent n'en former qu'un, sous un élément en verre de 141 cm de largeur. Ainsi, en plus de l'écran central (17,7 pouces) et de celui de l'instrumentation, le passager a face à lui un écran 12,3 pouces. Grâce à son empattement géant (3,12 mètres), l'EQE se fait plus habitable que la Classe E, avec 8 cm de plus en longueur intérieure. En revanche, le coffre souffre avec seulement 430 litres, un volume digne d'une voiture compacte !

660 km d'autonomie

L'EQE sera lancée avec une première version 350. Il y a un moteur électrique de 215 kW monté sur l'essieu arrière. Le couple maxi est de 530 Nm. Mercedes ne donne pas encore de valeur de performances. C'est parce que c'est un peu tôt, car la voiture ne sera lancée que mi-2022 !

La batterie a une capacité utile d'environ 90 kWh. La marque promet une autonomie variant de 545 à 660 km selon les cycles WLTP. Il y aura en série un chargeur embarqué 11 kW, en courant alternatif. Le temps de recharge est de 8,25 heures. En option, on grimpe à 22 kW, ce qui permet de gagner 4 heures. Il sera aussi possible de recharger en courant continu jusqu'à 170 kW. De quoi retrouver 250 km d'autonomie en 15 minutes.

L'EQE pourra recevoir une suspension pneumatique et des roues arrière directrices. Parmi la longue liste d'équipements facturés en supplément, il y a une porte conducteur qui s'ouvre et se ferme seule, une surveillance de l'attention qui détecte les micro-sommeils ou encore un éclairage d'ambiance lié aux assistances à la conduite.