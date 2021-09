Salon de Munich 2021 : Mercedes EQG Concept : Terminator a été entendu

Ce qui n'était qu'une rumeur se confirme en ce tout premier salon de Munich. Mercedes annonce l'EQG, un concept qui préfigure le futur du Classe G, le plus mythique des modèles surélevés à l'étoile, celui que l'on place sous le sacro-saint Unimog dans la hiérarchie du crapahutage et de l'aventure chez le constructeur allemand. Mais au fil du temps, la philosophie du Classe G a légèrement changé. Plus bourgeois, avec des versions AMG à l'utilité plus que discutable en tout terrain, le Classe G n'était plus seulement l'allié des militaires et des campagnards, il était aussi le choix de citadins et de familles aisées, pas spécialement attirés par les lavages en centre auto après avoir recouvert de boue leur 4x4.

Un Classe G qui va à nouveau faire sa révolution. En 2017, Arnold Schwarzenegger, la meilleure agence de communication ambulante pour le Hummer, vient prendre possession d'un inédit Classe G électrique transformé par Kreisel, en Autriche. Le bougre ne savait pas, alors, qu'il avait entre les mains le futur du "G". Un an plus tard, il rencontre Dieter Zetsche, l'ex PDG de Mercedes, à Los Angeles. Il lui suggère alors de produire un Classe G électrique. La demande n'est visiblement pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque le projet fut alors initié. Cet EQG concept n'est pas qu'un délire de designer voué à finir dans un musée de la marque, c'est carrément un showcar proche de la production. C'est dire si Mercedes ne plaisante pas avec la chose.

La marque allemande a repris les lignes très droites et les angles marqués du Classe G sur cet EQG, qui se distingue par la peinture biton, les bandes lumineuses ou encore le détail qui tue : la roue de secours à l'arrière a disparu, remplacée par une sorte de coffre fort. Celui-ci pourrait servir, selon Mercedes, à stocker par exemple les câbles de recharge.

Un moteur par roue

Cet EQG n'est pas une quatre roues motrices électrique classique. La plupart des constructeurs offrent deux, voire trois moteurs électriques pour faire une transmission intégrale. Ici, Mercedes a décidé d'opter pour la solution "un moteur par roue", avec une gestion indépendante de chacun d'entre eux. Idéal pour le tout-terrain, forcément !Si les blocages de différentiel ont ainsi disparu, Mercedes n'oublie pas tout ce qui fait d'un 4x4 un véritable véhicule à part : une transmission spécifique à double gamme (courte et longue) est présente.

Le constructeur n'a pas souhaité passer à une monocoque. Cet EQG est donc toujours dans une configuration à châssis échelle avec la batterie intégrée. Malheureusement, Mercedes ne précise pas encore les données techniques, mais nous avons déjà une promesse : des capacités de remorquage exceptionnelles et de la maîtrise en tout-terrain. On ne demande plus qu'à vérifier.