Salon de Munich 2021 - Porsche annonce un concept

Désolé de peut-être vous déprimer, mais la rentrée approche. Dans le milieu de l'automobile, elle sera marquée par le Salon de Munich, premier grand rendez-vous international du genre organisé en Europe depuis les débuts de la crise sanitaire. De nombreuses nouveautés sont déjà annoncées, notamment du côté de Porsche.

La marque a déjà montré le Macan restylé, la 911 GTS ou encore le Cayenne Turbo GT. Et ce n'est pas tout. Sur les réseaux sociaux, la firme a confirmé la présence sur son stand d'un inédit concept-car. L'annonce est accompagnée d'un teaser, où l'on devine un phare. La marque n'en dit pas plus.

Il y a de fortes chances que ce soit un concept de véhicule électrique. Le prochain grand lancement en la matière pour la marque sera le Macan électrique, un tout nouveau modèle imaginé sur une base dédiée, la PPE. Cette plate-forme a été conçue avec Audi, qui proposera de son côté le SUV Q6 e-tron. Ce concept pourrait donc être un avant-goût de ce Macan branché.

Mais Porsche pourrait aussi voir plus loin. On pense par exemple à l'avenir de la famille 718, avec des Boxster et Cayman qui deviendraient électriques. Les paris sont ouverts. La réponse sera donnée le 6 septembre, jour de l'ouverture à la presse du Salon de Munich.