Salon de Munich 2021 : présence réduite pour VW Group, BMW et Mercedes

Alors qu'elle a fait à nouveau annuler le salon de New York, la pandémie pose désormais des problèmes du côté de Munich, où se tiendra dans quelques jours le salon IAA. S'il est effectivement maintenu, la hausse des contaminations et la crainte d'une reprise de la pandémie en Allemagne ont incité le groupe Volkswagen à ne faire le déplacement qu'avec une équipe réduite. Habituellement, le géant allemand envoie environ 500 personnes sur place, entre les équipes présentes sur les stands, et celles en coulisses, notamment pour les réunions avec les clients et fournisseurs. Cette année, à l'IAA, ce seront au maximum 150 personnes qui feront le déplacement, ce qui fait d'ailleurs craindre pour les fournisseurs des annulations de rendez-vous importants.

Signe de cette époque un peu particulière : Mercedes a également confirmé une présence réduite, avec une soirée d'avant première durant laquelle le PDG, Ola Källenius, fera un discours... à distance, sous forme numérique.

Les constructeurs sont en tout cas préparés au pire, puisque BMW a confirmé que le groupe suivait la situation de près : "étant donné que de nouvelles restrictions dues à la pandémie sont possibles à tout moment, nous pouvons également diffuser tous nos événements numériquement si nécessaire".