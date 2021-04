Salon de Shanghai 2021 : une nouvelle électrique à 1000 km d'autonomie

Le constructeur BYD est totalement inconnu en France, c'est pourtant l'un (si ce n'est "le") des plus gros constructeurs mondiaux de voitures électriques en volumes écoulés. Le géant chinois est évidemment présent au salon de Shanghai, et il frappe fort, à coups de chiffres flatteurs et de données impressionnantes.

Sous ses airs de gentille citadine, la BYD EA1 est une auto qui abrite en fait la toute nouvelle architecture en 800V de la marque. Rappelons qu'à l'heure actuelle, rare sont les constructeurs mondiaux à être passés sur une telle tension de fonctionnement, qui permet d'obtenir des puissances élevées, aussi bien en recharge, qu'aux roues.

La batterie, de type LFP, n'est plus seulement un "simple" pack logé dans le plancher. La nouvelle plateforme de BYD permet de loger les cellules un peu partout dans la structure de l'auto. Cela permet de réduire le poids et l'encombrement final. Surtout, cette batterie en 800V pourrait alimenter un ou plusieurs moteurs propulsant la EA1 à 100 km/h en moins de 3 secondes, et permettrait d'effectuer un millier de kilomètres sur une charge.

Mais il faut rappeler une chose : la Chine n'a pas adopté le cycle d'homologation WLTP, utilisé en Europe. Elle est restée sur le cycle NEDC, bien plus permissif. Il y a fort à parier que les 1000 km seraient ainsi fortement réduits en cas de test WLTP.