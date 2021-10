Salon Electric-Road : plus de 50 modèles électrifiés à l’essai

La grande électrification a déjà commencé et suscite mille interrogations, tant sur la forme que sur le fond. Qu’il s’agisse du déploiement des infrastructures de charge (source d'anxiété pour les industriels, au premier rang desquels Carlos Tavares), du caractère encore élitiste de ces nouvelles technologies, du rôle que peut réellement jouer la France dans ce processus, du recyclage des batteries ou bien de l’apparition d’éventuelles entraves à la liberté de mouvement (liste non exhaustive), les motifs d’inquiétudes sont nombreux.

C’est pour y apporter des réponses qu’a été créé le congrès Electric-Road, dont la sixième édition se tient du 18 au 20 octobre à Bordeaux, dans le cadre du parc des expositions. Pendant trois jours, des experts de la mobilité et des industriels (de Stellantis à TotalEnergies, 160 intervenants en tout) seront amenés à échanger et débattre autour des enjeux économiques, sociétaux et techniques que pose l’avènement annoncé du « zéro émission » dans l’automobile. Des échanges qui s’annoncent passionnants et mobiliseront quelques 160 intervenants.

A signaler aussi, la présence d’un ring qui permettra au grand public d’échanger avec les acteurs du secteur autour de grandes thématiques, des ateliers/workshops pour étudier des opportunités d’affaires, ou bien encore des sessions de formation pour les pros.

En parallèle, les organisateurs ont mis en place une exposition de nouveautés et un grand centre d’essais qui intéressera tout particulièrement le grand public.

23 marques automobiles seront présentes, et il sera possible de tester nombre de nouveautés électriques ou hybrides rechargeables (créneaux à réserver sur le site Electric-Road).

On y trouvera notamment les nouvelles DS4 et Peugeot 308, mais aussi les Citroën ë-C4, Audi Q4 e-tron, BMW iX3, Mercedes EQA, Fiat 500 BEV, Renault Zoé, Ford Mustang Mach-E, Cupra Formentor, Porsche Taycan 4S, Skoda Enyaq iV, etc : plus de 80 voitures en tout, pour un parcours de 5 à 10 minutes au sein du centre des expositions, ou de 30 minutes dans la circulation.

Pour la recharge, un camion avec une batterie géante (du type de ceux utilisés en Formula E) permettra de brancher jusqu’à 7 voitures en même temps. Des vélos et trottinettes électriques seront aussi disponibles.

Caradisiac sera présent à Electric-Road lundi, et vous proposera un reportage à l’issue de cette première journée sur place.