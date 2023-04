Salon Epoq'auto 2023: Peugeot, Talbot et Cadillac à l'honneur

En cette période d’électrification générale, on constate avec plaisir que l’intérêt pour l’automobile ancienne, celle qui fume et fait du bruit, ne faiblit pas. En témoigne le succès des événements qui lui sont consacrés, et notamment le salon Epoq’auto organisé à Lyon.

Pour sa 44ème édition, qui se tiendra du 10 au 12 novembre, ce rassemblement espère en effet faire venir plus de 85 000 visiteurs. Une ambition certes moindre que Rétromobile et ses 125 000 au dernier Rétromobile), mais c’est voulu, comme l’explique le commissaire général du salon : «nous aurions pu agrandir de nouveau la surface d’exposition, qui culminait à 80 000 m² en 2022, et accueillir encore plus de véhicules et d’exposants, mais nous avons décidé de marquer une pause pour privilégier le confort des visiteurs. »

Des visiteurs qui découvriront que le salon met particulièrement en avant cette année les marques Peugeot, Talbot et Cadillac.

Au programme côté Peugeot, des voitures de série, exposées sur les 750 m2 du Hall 5, ainsi que de nombreux modèles de compétition, à commencer par la 905 victorieuse au Mans en 1992, la 205 T16 du Dakar, ou bien encore la 405 de Pikes Peak.

A cela s'ajoutera un plateau réservé aux modèles de rallye du groupe Stellantis, avec 14 voitures exposées (Fiat, Opel, Lancia, Peugeot et bien d’autres…).

Une douzaine de modèles sont annoncés côté Talbot, tandis qu’une quinzaine de Cadillac « nous feront voyager sur la Route 66 », comme l’annonce l’organisateur.

A signaler aussi, un focus sur la Renault Twingo, qui fête son trentième anniversaire, des youngtimers, des camions Berliet (l'incroyable T100 n'est hélas pas annoncé), des utilitaires et des motos, auxquelles seront consacrées deux ventes aux enchères. Un programme pour le moins roboratif, ce qui est bien le moins dans la capitale de la gastronomie.