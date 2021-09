Sandrine Rousseau veut augmenter les prix des carburants de 6 à 10 centimes par an

Le débat sur la primaire écologiste permet d'y voir plus clair sur les positions de Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. L'un est dans la nuance, et la seconde assume sa radicalité. Et après avoir mis dans son viseur le SUV et les véhicules imposants, Sandrine Rousseau soulève le problème des carburants fossiles dans la crise climatique.

Elle a confirmé ce matin que si elle était élue Présidente de la république, elle suivrait la tendance de son homologue allemande Annalena Baerbock : augmenter le prix des carburants. Et pas qu'un peu : 6 à 10 centimes par an sur l'ensemble du mandat, soit cinq ans. Cela représenterait ainsi une hausse volontaire de 30 à 50 centimes, amenant alors le litre de gazole et de sans-plomb au delà des 2 €.

Un discours pour le moins radical, alors que Sandrine Rousseau pointait du doigt deux minutes plus tôt les fortes inégalités sociales en France se creusant toujours un peu plus. Rappelons qu'en 2018, c'est justement la hausse des prix des carburants qui avait allumé la mèche des gilets jaunes.

Pour aider les familles les plus modestes à sortir du gazole et du sans-plomb, ses propositions sont des incitations fortes pour des véhicules plus propres, et un accès gratuit aux transports en commun pour les jeunes, personnes âgées et familles modestes. Notons toutefois que Sandrine Rousseau ne semble guère séduite par la voiture électrique qui n'est pas la "solution" unique. Elle prône plutôt des véhicules thermiques légers et des moteurs plus évolués et efficients inscrits dans un "mix" avec l'électrique.