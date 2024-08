Savez-vous quel est le cabriolet le plus vendu chez nous ?

Qu’il semble loin, le temps où on croisait plein de cabriolets sur les routes ! Jusqu’à la fin des années 90, ces modèles restaient incontournables dans le paysage automobile chez nous et la plupart des marques proposaient des autos à utiliser « cheveux au vent ». De la Fiat Punto Cabriolet en passant par la Peugeot 206 CC, l’Opel Astra Cabriolet ou la Renault Mégane CC, l’offre était assez pléthorique en la matière sur le marché.

Mais ces cabriolets ont commencé à se raréfier au début du siècle jusqu’à disparaître complètement de la gamme des marques généralistes. Vous n’en trouverez plus aucun chez Peugeot, Renault, Opel et les autres constructeurs généralistes. Même les marques premium commencent à délaisser ces autos et Audi n’en propose plus aucun !

Le cabriolet le plus vendu est un SUV

Comme le révèlent les chiffres compilés par les journalistes d’Automotive News, les volumes atteints par les cabriolets les mieux vendus actuellement sur le marché européen restent limités. Et c’est l’étrange Volkswagen T-Roc Cabriolet qui domine ce classement avec 6 110 exemplaires vendus sur les six premiers mois de l’année 2024. Il devance ainsi la Mazda MX-5, dont 3 545 exemplaires ont trouvé preneur sur la même période. Pour ces deux modèles, les ventes étaient légèrement meilleures en 2023 et semblent se réduire chaque année davantage.

Rappelons au passage que le T-Roc cabriolet sera prochainement supprimé et ne sera pas remplacé. A ces niveaux de ventes, ce n’est même plus vraiment rentable pour les marques.