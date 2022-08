Scoop - Aston Martin DB11 : période de test en vue de grosses modifications

L’Aston Martin DB11 photographiée est un prototype servant à tester des modifications sur le châssis. C’est que cette voiture qui est arrivée en 2016 devrait rester encore un peu de temps au catalogue du constructeur avant d’être remplacée par un modèle 100 % électrique.

Lawrence Stroll le propriétaire-milliardaire d’Aston Martin a annoncé que les Vantage, DB11 et DBS vont bénéficier d’importantes évolutions en 2023 afin de les faire presque passer pour de toutes nouvelles voitures. Les modifications seront de plusieurs types et concerneront les suspensions, les motorisations (plus de puissance), les transmissions… L’habitacle de ces autos serait également concerné par ces modifications (en particulier le système multimédia). En ce qui concerne le design de ces autos, Lawrence Stroll n’aurait rien dit à ce propos. Mais l’étrange bouclier avant du prototype semble indiquer qu’il y aura quelques changements de ce côté-là.