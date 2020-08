Scoop - BMW : le SUV électrique iNext surpris en test

Sept ans après le lancement des i3 et i8, BMW va enfin donner un coup d'accélérateur au développement de la famille i. L'allemand va désormais proposer une déclinaison électrique d'une bonne partie de sa gamme. Le X3 est déjà concerné, et il sera suivi des Série 4 Gran Coupé, Série 7, X1 et Série 5.

Cela ne signifie pas pour autant que BMW ne compte plus proposer de modèles spécifiquement i. Il lancera même en 2021 le grand SUV iNext. L'engin a été surpris lors d'une promenade de mise au point par un de nos lecteurs, Anthony, qui a immortalisé le véhicule en pleine séance de recharge sur le parking d'un magasin près de Belfort. Bravo à lui.

L'iNext jouera le rôle de porte-drapeau de la gamme i, à la place de l'i8 dont la production vient de s'achever, mais aussi le porte-étendard de la marque en général, en étant le véhicule le plus avancé technologiquement. L'iNext devrait ainsi inaugurer de nouvelles aides à la conduite autonome chez BMW. À l’intérieur, on trouvera un inédit grand écran incurvé réunissant l'instrumentation et l'info-divertissement.

Le véhicule vu par notre lecteur garde un camouflage encore épais. On devine les formes générales, notamment celles du vitrage latéral. Comme l'avait annoncé le concept-car, il y aura à l'avant une immense calandre fermée et des fines optiques horizontales.

Du côté de la fiche technique, le mystère demeure, on sait juste que l'iNext va bénéficier de la nouvelle génération des moteurs électriques de BMW inaugurée par l'iX3. Ce dernier a un bloc de 286 ch et est une propulsion. L'iNext aura, lui, quatre roues motrices. On imagine qu'un tel engin aura une très grosse batterie pour assurer une autonomie décente.