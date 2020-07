BMW dévoile l'iX3, le X3 électrique - Prix à partir de 72 950 €

BMW a été l'un des premiers à se lancer sur le marché de l'électrique moderne, avec la commercialisation de l'i3 dès 2013. Mais depuis, plus rien ! Il aura donc fallu attendre sept ans pour avoir un deuxième véhicule 100 % électrique dans la gamme du bavarois. Et cette fois la stratégie est différente, puisque la marque est partie d'un modèle classique. Le choix s'est porté sur le X3, qui devient iX3, afin de rivaliser avec les Audi e-tron, Mercedes EQC et Tesla Model Y.

On retrouve donc la silhouette du X3. Le véhicule profite toutefois d'éléments de style spécifiques. À l'avant, on a une nouvelle calandre, avec des naseaux en bonne partie fermés et reliés par un épais insert chromé. Les contours adoptent un liseré bleu, couleur signature de la famille i, que l'on retrouve dans des décors sur les bas de caisse et le bouclier arrière, ce dernier étant forcément débarrassé de canules d'échappement. Le bouclier avant reçoit de grandes fentes verticales.

Ces évolutions esthétiques participent à une amélioration de l'aérodynamisme. Avec le même but, il y a aussi des soubassements revus et des jantes inédites. Particulièrement travaillées pour réduire la résistance aux frottements de l'air, elles feraient gagner selon BMW une dizaine de kilomètres d'autonomie !

À bord, rien de particulier à signaler. On note juste des éléments bleus. L'habitabilité et la modularité sont préservées, avec une banquette qui se replie selon le format 40/20/40. Le volume de coffre est de 510 litres (contre 550 litres sur la version thermique).

L'iX3 inaugure une nouvelle génération de la motorisation électrique de BMW, qui sera reprise l'année prochaine par l'i4 (dérivée de la future Série 4 Gran Coupé) et par l'iNext, futur fleuron de la gamme i. Le bloc de l'iX3 délivre jusqu'à 286 ch. Le modèle est une propulsion. Le couple maxi est de 400 Nm. Disponible instantanément, il permet d'avoir de belles accélérations. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,8 secondes. La vitesse maxi est toutefois limitée à 180 km/h.

Le véhicule reçoit une batterie lithium-ion d'une capacité brute de 80 kWh et capacité utile de 74 kWh. BMW annonce une autonomie allant jusqu'à 460 km. Le modèle peut être branché sur une borne ultra rapide 150 kW (courant continu), qui permet de refaire le plein à 80 % en 34 minutes et de retrouver 100 km d'autonomie en 10 minutes Plusieurs niveaux de récupération d'énergie au freinage sont disponibles, jusqu'au mode B, qui permet de conduire avec une seule pédale (l'accélérateur donc). La récupération de l'énergie s'aide aussi des infos du GPS.

L'iX3 sera proposée en deux finitions. L'Inspiring, qui coûte 72 950 €, a en série jantes 19 pouces, peinture métallisée, climatisation avec pompe à chaleur, toit ouvrant panoramique, hayon électrique, régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie et navigation avec assistant BMW Intelligent Personal Assistant. Le niveau Impressive, à 79 350 €, a des jantes 20 pouces, l'affichage tête-haute, l'aide aux créneaux ou encore la sono Harman Kardon. À noter que cette iX3 sera uniquement fabriquée en Chine et exportée vers le reste du monde.