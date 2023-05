Scoop – BMW M2 CS : du plaisir en perspective

Semblable à un fauve assagi, la BMW M2 CS attend patiemment que son conducteur reprenne ses essais de mise au point. La nouvelle génération de BMW M2 est apparue l’an dernier et commercialisée il y a quelques semaines, mais aujourd’hui il s’agit de la version la plus sportive BMW M2 CS qui ne devrait être dévoilée qu’à la fin de l’année.

Par rapport à la M2 « normale » de 460 ch, cette version affichera sans doute un poids inférieur et quelques chevaux supplémentaires. On parle d’ores et déjà de 480 ch, voire de 510 ch. En ce qui concerne le style de cette variante sportive, les différences devraient être multiples avec un becquet plus imposant à l’extrémité de la malle de coffre. Il y aura aussi une lame supplémentaire au niveau du spoiler avant, des ailes plus musclées, tout sera fait pour donner encore plus de caractère à une auto qui dans sa version M2 n’en manque déjà pas.

Des réglages spécifiques des trains roulants devraient compléter l’offre de cette auto qui s’annonce comme une sportive de haut niveau. Alors que l’avenir de l’automobile passe désormais, en Europe, par le 100 % électrique, il est heureux de constater qu’une marque comme BMW ne laisse pas totalement tomber ses moteurs thermiques aux puissances élevées.