Scoop – BMW M5 : Cap sur l’hybride

Alors que BMW vient de présenter la version de présérie de son grand et gros SUV BMW XM, c’est d’une BMW aux lignes plus fluides dont nous vous parlons maintenant. Il s’agit de la future BMW M5. Et si nous avons commencé cet article en mentionnant le BMW XM, c’est que la M5 aura au moins un point commun avec lui, sa motorisation hybride rechargeable.

Eh oui, sous le capot de cette BMW M5, dont le prototype circule camouflé, se cache la motorisation de la version (Label Red) la plus puissante du BMW XM. Une motorisation constituée d’un bloc thermique V8 4.4 de 585 ch et d’un électromoteur de 197 ch, cet ensemble développe 748 ch. Sur la M5 ce pourrait être 760 ch. Compte tenu de la différence de poids entre les deux modèles, la M5 devant avoisiner les 2 tonnes alors que le XM de base pèse 2,7 tonnes, la BMW M5 sera donc et sans surprise plus performante.

Si la nouvelle génération de BMW Série 5 (G60) arrive en 2023, c’est en 2024 que la nouvelle BMW M5 fera son apparition. Par rapport au coupé BMW M4, pas question d’une calandre double haricot hypertrophié, les dimensions de celle de la M5 seront raisonnables. Sur le prototype camouflé, on distingue également les nouveaux projecteurs à double barre de feux de jour à LED avec des supports fibre de carbone. On imagine sous le camouflage perforé l’imposante entrée d’air qui fait presque la largeur du bouclier, lequel reçoit à chacune de ses extrémités une prise d’air verticale.

Les flancs semblent un peu plus tourmentés que sur l’actuelle génération. On distingue tout d’abord du côté gauche la trappe de recharge du moteur hybride à l’avant ainsi que la ligne qui part de l’aile avant jusqu’à l’arrière et qui marque la frontière entre le plan biseauté sous la ceinture de caisse et le flanc légèrement concave. En bas, une ligne en arc de cercle forme un angle avec un bas de caisse proéminent. À l’arrière, on aperçoit l’architecture interne des feux, le très petit becquet (en forme de lame) surplombant la malle de coffre et les quatre sorties d’échappement.