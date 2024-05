Scoop – BMW M5 & M5 Touring : la nouvelle génération est prête

Cela fait quarante ans que Bmw a lancé la première BMW M5 et l’on en est maintenant à la sixième génération de M5 alors que la septième poursuit encore ses essais de mise au point en vue de son arrivée sur le marché en 2025. Cette septième génération marquera le retour de la carrosserie break (M5 Touring) après une parenthèse de plus de dix ans.

La BMW M5 voit également ses caractéristiques techniques changer. Si elle dispose toujours d’une transmission à quatre roues motrices, elle adopte sous son capot une motorisation hybride qui lui permettra de rouler en électrique. Le bloc thermique devrait toujours être un V8 4.4 biturbo qui, bien aidé par le moteur électrique monté sur la transmission automatique, devrait permette à l’auto de développer aux alentours de 750 ch.

Toujours très bien camouflés, les prototypes de la BMW M5 et BMW M5 Touring ne passent pas inaperçus d’autant plus que les essais se passent sur le circuit du Nürburgring, le terrain de jeu favori des chasseurs de scoop. La BMW M5 Berline en montre un peu plus que la version Touring en laissant libre de tout camouflage la partie centrale de sa carrosserie. Nous devrions découvrir les versions de série de ces autos avant la fin de l’année, BMW voulant les commercialiser en 2025.