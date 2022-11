Scoop – BMW X6 : un restylage pour 2023

Le BMW X6 qui circule sur la route avec un camouflage léger est un prototype. Il sert à tester les modifications apportées à la version restylée de ce modèle qui sera lancée en 2023. Un restylage peut être profond ou léger, pour celui du BMW X6 ce sera entre les deux, car la face avant du modèle va bénéficier de plusieurs modifications.

Tout d’abord on constate que la calandre est légèrement camouflée, si le dessin général de cet élément ne semble pas modifié les lamelles verticales devraient subir une légère intervention. Les feux de jour des projecteurs semblent également modifiés, mais c’est le bouclier et les prises d’air qui changent totalement de dessin et devraient donner encore plus de dynamisme au modèle.

Pour les motorisations, l’offre actuelle devrait être conservée avec deux blocs diesels de 286 (30d) et 340 ch (40d), il y aura aussi deux versions « M » à moteur V8, l’une M50i de 530 ch et 750 Nm de couple et l’autre M Compétition, de 625 ch et 750 Nm de couple. Du changement il devrait y en avoir encore mais dans l’habitacle cette fois avec une nouvelle présentation intérieure proche de celle du BMW X7, avec une large dalle numérique regroupant écrans d’instrumentation et d’infodivertissement.