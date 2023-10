Scoop – Corvette ZR1 : soucis de pneus pour la ZR1

Sur le circuit du Nürburgring, les prototypes de la Corvette ZR1 sont une nouvelle fois de sortie. On vous avait déjà fait découvrir cette auto qui testait deux types d’ailerons arrière il y a quelques jours. C’est encore le cas cette fois, mais les essais ont failli être interrompus par un incident qui aurait pu être dramatique.

C’est dans l’un des endroits les plus rapides de la Nordschleife, à l'extrémité du Döttinger Höhe, appelé « Antoniusbuche » que la Corvette a eu des soucis. Poussé au maximum, l’un des prototypes ZR1 a vu la bande de roulement de son pneu se désintégrer. Heureusement, seul le système de refroidissement du véhicule a subi des dommages, la voiture n’a pas quitté la piste.

L’équipe de chez Corvette a immédiatement tout arrêté pour contrôler les pneus, réparer l’auto qui avait subi les dommages, puis après un certain temps, les deux prototypes étaient à nouveau en piste pour poursuivre les essais sans qu’aucun autre problème technique ne vienne perturber les séances de mise au point. Rappelons que la Corvette ZR1, version très performante de la Corvette C8, sera lancée en 2024 et devrait être dotée d’un V8 biturbo (extrapolé du V8 atmosphérique de la Z06) qui développerait 862 ch.