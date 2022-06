Scoop – Ferrari SF90 Stradale : une version spéciale en préparation

Rappelons-le en quelques mots, la Ferrari SF90 Stradale est une supercar à moteur V8 4 litres biturbo de 780 ch, ce bloc est associé à trois moteurs électriques (deux à l’avant, un à l’arrière) affichant une puissance de 220 ch. Ce système hybride rechargeable (25 km d’autonomie) permet au conducteur de disposer d’une puissance cumulée de 1 000 ch et de réaliser des accélérations phénoménales comme un 0 à 100 km/h en 2,19 secondes. Cela ne semble pas assez pour la firme de Maranello, puisqu’elle prévoit une version encore plus performante qui pourrait se nommer Ferrari SF90 Stradale Spéciale ou Ferrari SF90 Stradale Competizione.

La SF90 Stradale Spéciale a été surprise sur des routes de montagne à une altitude de 2 500 mètres. Particulièrement bien camouflée, la belle supercar italienne laisse entrevoir certaines différences avec la SF90 Stradale "normale", comme des dispositifs aérodynamiques spéciaux afin d’améliorer la tenue de cap et la vitesse de passage en courbe. C’est le cas du “S Duct“ dont on aperçoit l’entrée d’air en bas du bouclier et l’excroissance sur le capot qui sert à canaliser l’air sur la carrosserie de l’auto.

Mais ce n’est pas tout en ce qui concerne les modifications aérodynamiques de cette Ferrari SF90 Stradale Spéciale puisqu’à l’arrière on voit que l’aileron est plus imposant et vertical que sur la version actuelle. Il forme comme une sorte de "flap Gurney" que l’on peut voir sur les voitures de compétition.

En ce qui concerne la motorisation de cette version spéciale de la Ferrari SF90 Stradale, à part les triangles jaunes ornés d’un éclair qui indiquent que l’on se trouve en présence d’une motorisation hybride, il n’est pas sûr que la motorisation soit modifiée profondément. On peut imaginer quelques chevaux supplémentaires, provenant soit des électromoteurs ou du V8 biturbo. On devrait en savoir plus vers la fin de l’année avec une communication officielle de la marque, ce modèle devant être commercialisé dans le courant de l’année prochaine.